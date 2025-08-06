Fora Théâtre de Pertuis Pertuis

Fora

Vendredi 23 janvier 2026 de 20h30 à 21h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Une quête de liberté …

Se contorsionner dans un endroit trop étroit.

Se débattre puis s’échapper. Dans ce solo, Alice Rende use de souplesse pour exceller dans deux disciplines l’entérologie (l’art d’introduire son corps dans un espace plus petit que soi) et l’escapologie (l’art de l’évasion).

Dans une boîte en Plexiglass, l’artiste semble emprisonnée. Inlassablement, elle monte et descend, écrasant son corps contre la surface transparente. Au gré d’ascensions et parfois de lévitations, elle lutte.

Pourtant, une fois sortie, tiraillée entre la peur de se découvrir monstrueuse et la surprise de se transformer, elle continue de défier ces murs.

En portugais, Fora signifie dehors . .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

A quest for freedom …

German :

Ein Streben nach Freiheit …

Italiano :

Una ricerca di libertà …

Espanol :

Una búsqueda de la libertad …

