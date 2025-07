Forbidden Festival Open Air La Brasserie Interdite Pertuis

Forbidden Festival Open Air La Brasserie Interdite Pertuis samedi 19 juillet 2025.

Forbidden Festival Open Air

Samedi 19 juillet 2025 de 18h à 2h. La Brasserie Interdite 167 Rue Roberval Pertuis Vaucluse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Samedi 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 02:00:00

2025-07-19

Forbidden Festival Open Air Metal à la Brasserie Interdite avec La Poulanque ! 5 groupes, bière artisanale, food & village producteurs. Entrée 4€, le 19 juillet à Pertuis de 18h à 1h

LA BRASSERIE INTERDITE & LA POULANQUE PRÉSENTENT

FORBIDDEN FESTIVAL #4 OPEN AIR METAL

Le grand rendez-vous metal de l’été à Pertuis !



Samedi 19 juillet

De 18h à 1h

Brasserie Interdite 167 rue Roberval, Pertuis



Un festival 100% metal organisé par :

La Brasserie Interdite (bières artisanales locales)

Et l’asso La Poulanque (concerts & scène locale)



5 groupes live pour une soirée 100% décibels :

Ingennus

Castle Bravo

Own The Day

Not Yours

Rising All Star



Entrée 4€ sur place (verre consigné inclus) pas de préventes !

Bar 100% craft

Restauration sur place options végé friendly

Village de producteurs locaux



Une ambiance rock & metal comme tu l’aimes, dans la cour de ta brasserie préférée.

Du gros son, une belle scène, des pintes fraîches et ta bande.



Bloque ta soirée le 19 juillet, c’est METAL à Pertuis. .

La Brasserie Interdite 167 Rue Roberval Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 60 15 23 labrasserieinterdite@gmail.com

English :

Forbidden Festival ? Open Air Metal at the Brasserie Interdite with La Poulanque! 5 bands, craft beer, food & producers’ village. Admission 4?, July 19 in Pertuis from 6pm to 1am

German :

Forbidden Festival ? Metal Open Air in der Brasserie Interdite mit La Poulanque! 5 Bands, handwerklich gebrautes Bier, Food & Produzentendorf. Eintritt 4?, am 19. Juli in Pertuis von 18 bis 1 Uhr

Italiano :

Festival Proibito? Open Air Metal alla Brasserie Interdite con La Poulanque! 5 band, birra artigianale, cibo e villaggio dei produttori. Ingresso 4? il 19 luglio a Pertuis dalle 18.00 all’1.00

Espanol :

Festival Forbidden ? ¡Metal al aire libre en la Brasserie Interdite con La Poulanque! 5 bandas, cerveza artesanal, comida y pueblo de productores. Entrada 4? el 19 de julio en Pertuis de 18:00 a 01:00

