Forbon N’Zakimuena ZOLA… PAS COMME ÉMILE!!! Théâtre de L’étoile du nord Paris

ZOLA… PAS COMME ÉMILE!!! (FACE A_CLEAN VERSION)

Forbon N’Zakimuena

Il s’agit d’un diptyque récit / rap sur la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers. À partir de sa trajectoire individuelle et de paroles documentaires collectées auprès d’adolescent ⸱e⸱s et jeunes adultes entre 13 et 18 ans, Forbon tisse les dramaturgies de deux spectacles complémentaires, pareils à deux faces d’une même cassette audio, l’une en salle (Face A_Clean Version), l’autre en espace public (Face B_Street Version). Sur cette Face A, seul sur scène, Forbon déroule le fil de son parcours administratif et émotionnel emprunté pour récupérer son prénom complet suite à sa propre demande de naturalisation.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Forbon N’Zakimuena est un artiste de la parole au carrefour entre le rap et le récit. Il crée sa compagnie, MANTRAP en septembre 2022. Sa compagnie est accompagnée en production déléguée par L’iliaque – Bassin de création à Lille.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Tarifs : 5 € > 18 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre de L’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

