Forcal en Ré and Shaker SoMuch du Bar, Bar des chasseurs Forcalqueiret, Forcalqueiret
Forcal en Ré and Shaker SoMuch du Bar, Bar des chasseurs Forcalqueiret, Forcalqueiret dimanche 21 juin 2026.
Forcal en Ré and Shaker SoMuch du Bar Dimanche 21 juin, 19h00 Bar des chasseurs Forcalqueiret Var
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Soirée en 4 parties ! Les élèves de l’Association en début de soirée puis deux groupes amateurs.
Un groupe expérimenté pour finir
Bar des chasseurs Forcalqueiret 49 avenue Frédéric Mistral 83136 Forcalqueiret Forcalqueiret 83136 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494867903 Bar du village [ depuis 1742 ] Parking autour
Soirée en 4 parties ! Les élèves de l’Association en début de soirée puis deux groupes amateurs.
© Manuel Fernandez