Forces de la nature Colonnes Blanquefort

Forces de la nature Mardi 21 mars 2023, 20h30 Colonnes Gironde

Dynamiques de groupe

Quelles forces agissent sur nous ? La gravité. Mais aussi la force des rêves et de l’imaginaire. Artiste d’envergure internationale, Ivana Müller invente une forme nouvelle, à la croisée de la performance, du théâtre et de la philosophie. Elle crée des chorégraphies qui agitent une question, se tissent et se tressent comme on construirait une pensée. Dans Forces de la nature, elle observe la dynamique de groupe, l’interdépendance. On suit un organisme composé de 5 éléments aux énergies et aux désirs différents mais dont l’objectif est de trouver une voie commune. Ensemble, ils dessinent des paysages, de nouvelles cartographies, élaborent un lieu utopique. À les regarder faire, quelque chose en nous se détend.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

