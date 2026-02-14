FORCES, Théâtre des forges royales de guérigny, Guérigny

FORCES Samedi 7 mars, 20h30 Théâtre des forges royales de guérigny Nièvre

10 à 15 euros

Début : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

FORCES CREATION

C’est le nouveau spectacle en création d’A Vrai Dire Collectif, portraits de Forces de l’ordre, un solo entre « cabaret militaire » et « théâtre ethnographique ».

« La création basée sur l’intime, ce qui est caché, ce qu’on peut dire de soi, à partir des récoltes de témoignages accordés. Elle croise plusieurs disciplines elle sera aussi chorégraphique au plateau ainsi que sonore et graphique avec une exposition associée. C’est : Comment fonctionner avec du disfonctionnement ? Parce qu’on n’échappe pas à son disfonctionnement. Je souhaite un art qui s’engage dans la réalité. Que ça déborde du plateau. »

Après une dizaine de rencontres effectuées avec des CRS et des gardiens de la paix, des officiers, des policiers de la BAC, des commissaires, policière municipale, et Gendarmes, hommes et femmes et des entretiens avec journalistes, sociologues et auteurs – autrices spécialisés sur le sujet*.

Le spectacle est là, à découvrir.

Théâtre des forges royales de guérigny 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

spectacle CRÉATION THÉÂTRALE DOCUMENTAIRE SUR LE MAINTIEN DE L’ORDRE théâtre contemporain jeu actrice documentaire ordre désordre écriture nouvelles à partir du réel

