Forest Cool Stage d’hiver en forêt

Route de Loval Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:30:00

fin : 2026-02-26 15:30:00

Date(s) :

2026-02-23

La Forest Cool de Primelin propose un stage d’hiver en forêt du lundi 23 au jeudi 26 février 2026

– le matin 10h30 12h00 atelier parents-enfants de 2 à 5 ans

– l’après-midi 13h30-15h30 atelier enfants de 6 ans et plus.

De nombreuses activités sont proposées pistage animaux, ateliers créatifs, construction de cabane, jeux collectifs etc.

Collation inclus. .

Route de Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 89 37 10 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forest Cool Stage d’hiver en forêt

L’événement Forest Cool Stage d’hiver en forêt Primelin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz