Forest & Sea Cool Primelin

Forest & Sea Cool

Loval Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

La Forest & Sea Cool propose des accueils en Forêt Les samedis après-midi de 13H30 à 16H30 pour les enfants de 6 à 12 ans, sur la commune de Primelin. Sous forme d’atelier de 3 heures, on joue, on cuisine sur le feu, on bricole, on rigole, on grimpe, on crée des souvenirs natures !

Après un cercle d’accueil autour du feu qui invite aux échanges, nous proposons jeux, petits bricolages, explorations guidées ou libres, on cuisine une collation de saison sur le feu, on peut se ressourcer dans le coin lecture sous les arbres, ou partir à l’assaut des cabanes avec les camarades !

L’idée est de permettre aux enfants, à leurs parents et grands-parents de développer et partager leur sensibilité à la nature, vivre des moments simples pour soi, mais aussi ensemble. S’appuyer sur le milieu naturel pour apprendre, grandir, créer du lien.

Rejoignez-nous le temps d’un atelier pour vivre un moment nature dans le Cap-Sizun !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. .

Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 87 64 09 74

