Forest & Sea Cool Primelin

Forest & Sea Cool

Loval Primelin Finistère

Début : 2026-03-18 10:15:00

fin : 2026-03-18 12:00:00

Date(s) :

2026-03-18

La Forest & Sea Cool propose des accueils en Forêt les mercredis matin de 10H15 à 12H00 pour les enfants de zéro à 5 ans, accompagnés d’un parent (ou plusieurs, voir tarification) sur la commune de Primelin. Sous forme d’atelier d’une heure trente environ, on chante, on joue, on cuisine sur le feu, on manipule, on découvre on rigole, on grimpe, on parle Breton, on crée des souvenirs natures !

Les deux pédagogues par la nature préparent la forêt pour qu’elle invite aux jeux, aux explorations libres, plus ou moins guidés par nos soins. Le parent est aussi acteur pour inviter à observer, jouer, lire… tout en respectant l’élan de son enfant. On cuisine sur le feu, au moins une tisane, les enfants sont invités à sentir, découvrir, la constituer eux même souvent, sous les conseils de Florence herboriste.

Sur cet atelier des 0-5ans, on aime le mixe des âges qui invite à apprendre des uns et des autres.

L’idée est de permettre aux enfants, à leurs parents et grands-parents de développer et partager leur sensibilité à la nature, vivre des moments simples pour soi, mais aussi ensemble. S’appuyer sur le milieu naturel pour apprendre, grandir, créer du lien.

Rejoignez-nous le temps d’un atelier pour vivre un moment nature dans le Cap-Sizun !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Tarif 15€ pour un duo parent/enfant; + 5€ par parent supplémentaire. .

Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 87 64 09 74

