Forêt de Pilar Pôle des arts visuels Marseille 16e Arrondissement

Forêt de Pilar

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 18h.

Du 28/03 au 08/04/2026 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Les jours fériés et les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 18h. Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Le Pôle des Arts visuels accueille l’exposition Forêt de Pilar (Domitille André), une proposition artistique immersive qui invite à repenser les liens entre l’être humain et la nature.

Une immersion poétique dans le vivant.

Le Pôle des Arts visuels accueille l’exposition Forêt de Pilar (Domitille André), une proposition artistique immersive qui invite à repenser les liens entre l’être humain et la nature.

Une immersion poétique dans le vivant.



À travers un ensemble d’œuvres sensibles, Pilar explore les correspondances entre corps et végétal, créant des dialogues visuels entre la mémoire du paysage, les formes organiques et notre perception du monde naturel. L’exposition propose une expérience contemplative dans laquelle le spectateur est invité à ralentir, ressentir et entrer en résonance avec l’environnement qui l’entoure.



Cette présentation, conçue dans un esprit d’ouverture et de partage, s’adresse à toutes et tous et offre une passerelle entre art, sensibilité et questionnements contemporains sur notre relation à la nature. .

Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40

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English :

The Pôle des Arts visuels welcomes the exhibition Forêt de Pilar (Domitille André), an immersive artistic proposition that invites us to rethink the links between human beings and nature.

A poetic immersion in the living.

L’événement Forêt de Pilar Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille