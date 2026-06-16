Forêt en Fête Maison de la forêt-Office de tourisme d’Isigny-Omaha Montfiquet dimanche 2 août 2026.

Montfiquet

Forêt en Fête

Maison de la forêt-Office de tourisme d’Isigny-Omaha L’Embranchement Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 20:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Forêt en Fête le 2 août à la Maison de la Forêt à Montfiquet, de 10h à 22h. Gratuit.

Au programme pour cette première édition Concerts, spectacles, animations natures et festives, grimpe, jeux en bois, démonstrations, ateliers créatifs

Forêt en Fête Dimanche 2 août à la Maison de la Forêt de Montfiquet (10h-22h) Gratuit.

Venez célébrer la forêt lors d’une journée festive et familiale mêlant nature, artisanat, spectacles et musique. Au programme grimpe sur une tour en bois de 8 mètres, lancer de haches, jeux géants en bois, démonstrations d’artisans, ateliers créatifs (cyanotype, nichoirs, sculpture sur bois), balades de découverte des arbres, démonstrations de débardage à cheval, siestes musicales sous les arbres, spectacle participatif Chut ! L’arbre et concerts de Mathilde Enot et du groupe de musique irlandaise Dún Briste. De nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée, certaines sur inscription. Une première édition placée sous le signe de la nature, de la découverte et de la convivialité.

Restauration sur place. .

Maison de la forêt-Office de tourisme d’Isigny-Omaha L’Embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Forêt en Fête

Forêt en Fête on 2 August at the Maison de la Forêt in Montfiquet, from 10am to 10pm. Free entry.

On the programme for this first edition: concerts, shows, nature and festive activities, climbing, wooden games, demonstrations and creative workshops

L’événement Forêt en Fête Montfiquet a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Isigny-Omaha