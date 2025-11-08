FORET ET SANTE Le temps des Forêts Mérinchal
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Vielles Racines et Jeunes Pousses et le Théâtre Hélios vous présente
Forêts & santé , Le Temps des Forêts
A Marlanges , Mérinchal
Avec Francis Hallé , Thierry Thévenin , François-Xavier Drouet…
Ateliers, balades , librairie, conférences , spectacles , exposition ,pépinières…
Plus d’informations sur
https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr/ .
Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine
