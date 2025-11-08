FORET ET SANTE Le temps des Forêts Mérinchal

Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Vielles Racines et Jeunes Pousses et le Théâtre Hélios vous présente

Forêts & santé , Le Temps des Forêts

A Marlanges , Mérinchal

Avec Francis Hallé , Thierry Thévenin , François-Xavier Drouet…

Ateliers, balades , librairie, conférences , spectacles , exposition ,pépinières…

Plus d’informations sur

https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr/ .

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine

