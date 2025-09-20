« Forêt ! » Héritage et promesses de la filière bois au Bitcherland Site Verrier Meisenthal

Sur les terres du Bitcherland, 80 % des arbres abattus sont transformés hors du massif vosgien. La filière bois dépend principalement de paramètres exogènes, liés à une cartographie économique complexe, étalonnée à l’échelle planétaire. Dans ce contexte, n’est-il pas légitime de reconsidérer avec la plus grande attention cette ressource renouvelable et non délocalisable, de raviver les connaissances, les savoir-faire et les usages en sommeil, afin de revitaliser cette filière locale ?

Exposition labellisée « France Design Week ».

Site Verrier Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

