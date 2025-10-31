Forêt-Jardin à le ferme du Bouyssou Le Bouyssou
Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot
Début : 2025-10-31 09:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-10-31
L’objectif est d’apprendre à concevoir, implanter et entretenir une forêt-jardin dans une approche permaculturelle.
Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79
English :
The aim is to learn how to design, plant and maintain a garden forest using a permaculture approach.
German :
Ziel ist es, zu lernen, wie man einen Gartenwald mit einem permakulturellen Ansatz entwirft, anlegt und pflegt.
Italiano :
L’obiettivo è imparare a progettare, creare e mantenere un giardino forestale utilizzando un approccio di permacultura.
Espanol :
El objetivo es aprender a diseñar, establecer y mantener un bosque-jardín utilizando un enfoque de permacultura.
