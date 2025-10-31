Forêt-Jardin à le ferme du Bouyssou Le Bouyssou

Forêt-Jardin à le ferme du Bouyssou Le Bouyssou vendredi 31 octobre 2025.

Forêt-Jardin à le ferme du Bouyssou

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 09:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-10-31

L’objectif est d’apprendre à concevoir, implanter et entretenir une forêt-jardin dans une approche permaculturelle.

L’objectif est d’apprendre à concevoir, implanter et entretenir une forêt-jardin dans une approche permaculturelle. .

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79

English :

The aim is to learn how to design, plant and maintain a garden forest using a permaculture approach.

German :

Ziel ist es, zu lernen, wie man einen Gartenwald mit einem permakulturellen Ansatz entwirft, anlegt und pflegt.

Italiano :

L’obiettivo è imparare a progettare, creare e mantenere un giardino forestale utilizzando un approccio di permacultura.

Espanol :

El objetivo es aprender a diseñar, establecer y mantener un bosque-jardín utilizando un enfoque de permacultura.

L’événement Forêt-Jardin à le ferme du Bouyssou Le Bouyssou a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Figeac