« Forêt propre » Tourouvre au Perche samedi 20 septembre 2025.

Carrefour de l'étoile dans la forêt domaniale de Perche Trappe Tourouvre au Perche

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Organisation de parcours de collecte de déchets dans la forêt, tenue de stand au carrefour de l’étoile par de multiples partenaires et acteurs dont le Parc.

Organisé par l’Association Les chemins de l’Etoile et le Parc du Perche .

Carrefour de l’étoile dans la forêt domaniale de Perche Trappe Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 81 17 49 31

