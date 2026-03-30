Forêt Rouge Cinéma L’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Forêt Rouge

Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Laurie Lassalle.

Au fil des bouleversements que la Z.A.D. de Notre Dame des Landes traverse depuis l’abandon du projet d’aéroport, la forêt se transforme en territoire de lutte.

Durée 1h44

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Laurie Lassalle.

Au fil des bouleversements que la Z.A.D. de Notre Dame des Landes traverse depuis l’abandon du projet d’aéroport, la forêt se transforme en territoire de lutte.

Durée 1h44 .

Cinéma L’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

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English : Forêt Rouge

Screening followed by discussion with director Laurie Lassalle.

As the Notre Dame des Landes Z.A.D. undergoes upheaval since the airport project was abandoned, the forest is transformed into a territory of struggle.

Running time 1h44

L’événement Forêt Rouge Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot