Forêt vivante du Sud Gironde Uzeste

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-23

2025-08-17

Venez découvrir et échanger sur les enjeux écologiques majeurs qui façonnent notre territoire ! À l’occasion de la 48ème édition de la Hestejada de las Arts, le Collectif Forêt Vivante Sud-Gironde vous invite à une série d’échanges passionnants.

Au programme :

– La monoculture du pin maritime ses impacts sur notre environnement et les alternatives durables.

– La forêt à couvert continu un modèle respectueux de la biodiversité pour préserver nos écosystèmes.

– La biodiversité et l’eau des ressources précieuses à préserver face aux défis actuels.

Et chaque jour, participez à une mini-conférence captivante sur l’histoire de l’occupation du sol de la vallée du Ciron, pour mieux comprendre les liens entre l’homme, la nature et l’évolution de nos paysages.

Rejoignez-nous pour enrichir votre réflexion et contribuer à la préservation de nos forêts et de notre patrimoine naturel ! .

Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 38 46 uzeste.musical@uzeste.org

