FORETS EN SCENE STATION DU MOURTIS Boutx

FORETS EN SCENE

STATION DU MOURTIS Parking de l’Artigue Boutx Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

A l’écoute de la biodiversité forestière.

A partir de 14h.

Partez pour une sortie sur une piste forestière ombragée en compagnie d’un garde forestier et découvrez la faune locale de nos forêts. Au fil de la balade, apprenez à observer, reconnaître et mieux comprendre les animaux qui peuplent ces milieux naturels. Une immersion au cœur de la nature, accessible à tous.

Tout public à partir de 7 ans

Chien non autorisé

Poussette non acceptée. .

STATION DU MOURTIS Parking de l’Artigue Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

English :

Listening to forest biodiversity.

Starting at 2pm.

