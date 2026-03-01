FORÊTS EN SCÈNE

PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Sortie sur la gestion forestière et le Grand Tétras

10h-12h et 14h-16h

Rendez-vous devant la billetterie Haute-Garonne Montagne sur le plateau de Superbagnères avec un agent de l’ONF.

Venez à la rencontre de l’ONF sur un stand d’exposition et d’animation dédié à la gestion forestière, au changement climatique et au grand Tétras. Échangez avec les forestiers, découvrez les actions menées sur le terrain et approfondissez vos connaissances sur ces enjeux majeurs pour la forêt. Une halte informative et accessible à tous.

Tout public à partir de 5 ans

Chien non autorisé .

PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forest management and capercaillie outing

10am-12pm and 2pm-4pm

L’événement FORÊTS EN SCÈNE Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE