Forêts en scène Saint-Symphorien

Forêts en scène Saint-Symphorien vendredi 19 septembre 2025.

Forêts en scène

Saint-Symphorien Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

VENDREDI

19h45 Wi La peau des arbres, Cie Pernette (Chalet Mauriac)

21h30 Nocturnes, Cie des Musiques Téléscopiques (Chalet Mauriac)

SAMEDI

9h30 Nature Sonore, Paul Vernhères (Chalet Mauriac)

11h30 Saxifraga, Cie Rouge Elea (Chalet Mauriac)

14h30 RDV Demain, Cie Jeannette Klaxon (Centre-bourg)

16h BESTIA Le jour juste après les forêts, Cie Cheval Songeur (Devant la salle des fêtes)

17h30 Saxifraga, Cie Rouge Elea (Chalet Mauriac)

19h45 Wi La peau des arbres, Cie Pernette (Chalet Mauriac)

21h30 D’Arbre en arbre, Cie Carabosse (Devant l’église)

Tous publics .

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

English : Forêts en scène

German : Forêts en scène

Italiano :

Espanol : Forêts en scène

L’événement Forêts en scène Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-08-29 par PNR Landes de Gascogne