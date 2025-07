Forets et climat comprendre l’interaction entre l’air, l’eau et la végétation Lauzès

Forets et climat comprendre l’interaction entre l’air, l’eau et la végétation

Lauzès Lot

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 23:30:00

2025-12-05

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Souvent surnommée le poumon vert de la planète, la forêt est aussi, bien moins connue, un « océan vert » des racines des arbres à la canopée, elle abrite la plus grande réserve d’eau douce de la Terre. Des forêts équatoriales de l’Amazonie aux vastes étendues boréales de l’hémisphère Nord, en passant par la forêt des Landes, les chercheurs du monde entier étudient depuis plus de vingt ans le rôle complexe des forêts dans la régulation du climat. Comment influencent-elles les précipitations, la formation des nuages et la circulation des masses d’air ? Et surtout, comment cet équilibre fragile est-il perturbé par le réchauffement climatique ?

Curieux d’en apprendre davantage ? Venez plonger dans cet univers captivant avec Gaetan Tollet hydrogéologue au Parc, lors d’une soirée où science, climat et biologie s’entremêlent.

Accessibilité : handicap moteur .

Lauzès 46360 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Often dubbed the green lung of the planet, the forest is also a much lesser-known « green ocean »: from the roots of the trees to the canopy, it is home to the largest freshwater reserve on Earth. From the equatorial forests of the Amazon to the vast boreal expanses of the Northern Hemisphere, via the Landes forest, researchers around the world have been studying the complex role of forests in climate regulation for over twenty years. How do they influence precipitation, cloud formation and air mass circulation? And above all, how is this fragile balance being disrupted by global warming?

Curious to find out more? Come and immerse yourself in this captivating universe with Gaetan Tollet, hydrogeologist at Le Parc, during an evening where science, climate and biology intertwine.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Der Wald wird oft als die grüne Lunge des Planeten bezeichnet, ist aber auch, weit weniger bekannt, ein « grüner Ozean »: Von den Wurzeln der Bäume bis zum Kronendach beherbergt er die größte Süßwasserreserve der Erde. Von den äquatorialen Wäldern des Amazonas über den Wald von Les Landes bis hin zu den weiten borealen Gebieten der nördlichen Hemisphäre untersuchen Forscher auf der ganzen Welt seit mehr als 20 Jahren die komplexe Rolle der Wälder bei der Klimaregulierung. Wie beeinflussen sie Niederschläge, Wolkenbildung und die Zirkulation der Luftmassen? Und vor allem: Wie wird dieses empfindliche Gleichgewicht durch die globale Erwärmung gestört?

Sind Sie neugierig und möchten mehr erfahren? Tauchen Sie mit Gaetan Tollet, Hydrogeologe im Park, an einem Abend, an dem Wissenschaft, Klima und Biologie miteinander verschmelzen, in diese fesselnde Welt ein.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Spesso definita il polmone verde del pianeta, la foresta è anche un « oceano verde » molto meno conosciuto: dalle radici degli alberi alla chioma, ospita la più grande riserva di acqua dolce della Terra. Dalle foreste equatoriali dell’Amazzonia alle vaste distese boreali dell’emisfero settentrionale, passando per la foresta delle Landes, da oltre vent’anni i ricercatori di tutto il mondo studiano il complesso ruolo delle foreste nella regolazione del clima. Come influenzano le precipitazioni, la formazione delle nuvole e la circolazione delle masse d’aria? E soprattutto, in che modo questo fragile equilibrio viene alterato dal riscaldamento globale?

Siete curiosi di saperne di più? Venite a immergervi in questo mondo affascinante con Gaetan Tollet, idrogeologo del Parco, in una serata in cui scienza, clima e biologia si intrecciano.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

A menudo llamado el pulmón verde del planeta, el bosque es también un « océano verde » mucho menos conocido: desde las raíces de los árboles hasta las copas de los árboles, alberga la mayor reserva de agua dulce de la Tierra. Desde los bosques ecuatoriales del Amazonas hasta las vastas extensiones boreales del hemisferio norte, pasando por el bosque de las Landas, investigadores de todo el mundo llevan más de veinte años estudiando el complejo papel de los bosques en la regulación del clima. ¿Cómo influyen en las precipitaciones, la formación de nubes y la circulación de las masas de aire? Y, sobre todo, ¿cómo está alterando el calentamiento global este frágil equilibrio?

¿Quiere saber más? Ven y sumérgete en este mundo cautivador de la mano de Gaetan Tollet, hidrogeólogo del Parque, durante una velada en la que ciencia, clima y biología se entrelazan.

