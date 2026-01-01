Forêts et climat Interactions entre air, eau et végétation Issepts

Forêts et climat Interactions entre air, eau et végétation

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles

LES CAUSSERIES.

Souvent surnommée le poumon vert de la planète, la forêt est aussi un océan vert des racines des arbres à la canopée, elle abrite la plus grande réserve d’eau douce de la Terre. Des forêts équatoriales de l’Amazonie aux vastes étendues boréales de l’hémisphère Nord, en passant par la forêt des Landes, les chercheurs du monde entier étudient depuis plus de vingt ans le rôle complexe des forêts dans la régulation du climat. Comment influencent-elles les précipitations, la formation des nuages et la circulation des masses d’air ? Et surtout, comment cet équilibre fragile est-il perturbé par le réchauffement climatique ? Curieux d’en apprendre davantage ? Plongez dans cet univers captivant avec Gaëtan Tollet, hydrogéologue au ParcGéoparc, lors d’une soirée où science, climat et biologie s’entremêlent. .

Issepts 46320 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you

LES CAUSSERIES.

Often referred to as the green lung of the planet, the forest is also a green ocean : from the roots of the trees to the canopy, it is home to the largest freshwater reserve on Earth

