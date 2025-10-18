Forêts et merveilles, le festival ciné jeune public du musée Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS

Forêts et merveilles, le festival ciné jeune public du musée Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS samedi 18 octobre 2025.

À la fois énigmatiques et familières, les forêts sont depuis toujours le berceau de récits et de légendes transmis à travers les âges. Le cinéma ne fait pas exception : de tout temps et aux quatre coins du monde, il met en scène des forêts tour à tour envoûtantes, inquiétantes, magiques ou effrayantes.

Mais la forêt n’est pas que le lieu du récit où l’on joue à rêver ou à se faire peur. Elle est un espace d’interactions entre le végétal, l’animal et le minéral. Du bois familier aux jungles denses, elle demeure avant tout un écosystème vivant, fragile et essentiel, qu’il nous faut préserver.

Des contes aux mondes enchantés d’Hayao Miyazaki, en passant par le parcours initiatique d’Angelo dans La Forêt mystérieuse, sans oublier l’univers foisonnant et imprévisible de Jumanji, où la jungle devient le théâtre de toutes les aventures, nous partons avec enthousiasme à la découverte de paysages boisés, réels ou imaginaires, et de celles et ceux qui les habitent.

Samedi 18 octobre 2025

15h : Princesse Mononoké, Hayao Miyazaki (Japon, 1997)

11h : Koati, Rodrigo Perez-Castro (Mexique, 2022)

15h : Brendan et le secret de Kells, Tomm Moore, Nora Twomey (Irlande, France, Belgique, 2009)

11h : Dans les bois, Mindaugas Survila (Lituanie, 2017)

15h : Le Voyage d’Arlo, Peter Sohn (États-Unis, 2015)

11h : Robin des bois, Wolfang Reitherman (États-Unis, 1973)

15h : Jumanji, Joe Johnston (États-Unis, 1995)

Cette année, le festival de cinéma jeune public vous donne rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint, du samedi 18 au dimanche 26 octobre, pour une sélection de films autour de la forêt et de ses merveilles, en résonance avec l’exposition Amazônia – Créations et futurs autochtones.

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS

