Forêts Noyon

Forêts

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Concert électro-végétal | Dès 3 ans | Nelson et Gommette Production

Des chansons enjouées parlent du printemps, des scarabées, des liens entre les espèces et des arbres à secret, avec des refrains pop entêtants. Forêts est une exploration sonore où l’on entend le grouillement sous terre, le frottement dans les feuillages, les chants des oiseaux et celui d’une plante. Eh oui, elle chante telle une troisième musicienne au plateau, pour accompagner de sa voix, de ses sons, les notes et chansons du duo. Au son de la guitare et du violoncelle électriques, des synthétiseurs et des instrumentations électro, ces mélodies sont autant une invitation poétique à s’émerveiller qu’une incitation à danser !

Réservation https://billetterie.noyon.fr/

Concert électro-végétal | Dès 3 ans | Nelson et Gommette Production

Des chansons enjouées parlent du printemps, des scarabées, des liens entre les espèces et des arbres à secret, avec des refrains pop entêtants. Forêts est une exploration sonore où l’on entend le grouillement sous terre, le frottement dans les feuillages, les chants des oiseaux et celui d’une plante. Eh oui, elle chante telle une troisième musicienne au plateau, pour accompagner de sa voix, de ses sons, les notes et chansons du duo. Au son de la guitare et du violoncelle électriques, des synthétiseurs et des instrumentations électro, ces mélodies sont autant une invitation poétique à s’émerveiller qu’une incitation à danser !

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

Concert électro-végétal | From 3 years | Nelson et Gommette Production

Playful songs about spring, beetles, species relationships and secret trees, with heady pop refrains. Forêts is an exploration in sound, where we hear the swarming underground, the rustling of foliage, the songs of birds and a plant. Yes, she sings like a third musician on stage, accompanying the duo?s notes and songs with her voice and sounds. To the sound of electric guitar and cello, synthesizers and electro instrumentation, these melodies are as much a poetic invitation to wonder as they are an incitement to dance!

Reservations: https://billetterie.noyon.fr/

German :

Elektro-vegetabiles Konzert | Ab 3 Jahren | Nelson et Gommette Production

Verspielte Lieder erzählen vom Frühling, von Käfern, von der Verbindung zwischen den Arten und von Geheimbäumen, mit störrischen Pop-Refrains. Forêts ist eine Klangerkundung, bei der man das Krabbeln unter der Erde, das Reiben im Laub, den Gesang der Vögel und den einer Pflanze hört. Ja, sie singt wie eine dritte Musikerin am Set, um mit ihrer Stimme und ihren Klängen die Noten und Lieder des Duos zu begleiten. Mit elektrischen Gitarren und Cellos, Synthesizern und Elektroinstrumenten sind diese Melodien sowohl eine poetische Einladung zum Staunen als auch eine Aufforderung zum Tanzen!

Reservierung: https://billetterie.noyon.fr/

Italiano :

Concerto elettronico | Da 3 anni | Nelson et Gommette Production

Canzoni giocose sulla primavera, sugli scarabei, sui legami tra le specie e sugli alberi segreti, con inebrianti ritornelli pop. Forêts è un’esplorazione sonora in cui si sente il brulicare del sottosuolo, il fruscio del fogliame, il canto degli uccelli e di una pianta. Sì, lei canta come un terzo musicista sul palco, accompagnando le note e le canzoni del duo con la sua voce e i suoi suoni. Al suono della chitarra elettrica e del violoncello, dei sintetizzatori e degli strumenti elettronici, queste melodie sono tanto un invito poetico alla meraviglia quanto un invito alla danza!

Prenotazioni: https://billetterie.noyon.fr/

Espanol :

Concert électro-végétal | Desde 3 años | Nelson et Gommette Production

Canciones juguetonas sobre la primavera, los escarabajos, los vínculos entre especies y los árboles secretos, con estribillos pop embriagadores. Forêts es una exploración sonora en la que se escucha el enjambre subterráneo, el susurro del follaje, el canto de los pájaros y de una planta. Sí, canta como un tercer músico en el escenario, acompañando con su voz y sus sonidos las notas y las canciones del dúo. Al son de la guitarra eléctrica y el violonchelo, sintetizadores y electroinstrumentos, estas melodías son tanto una poética invitación a maravillarse como una invitación a bailar

Reservas: https://billetterie.noyon.fr/

L’événement Forêts Noyon a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais