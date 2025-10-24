FOREVER – HALLE TONY GARNIER Lyon

J’HABITE CHEZ MA COUSINE – J HABITE CHEZ MA COUSINE Début : 2026-03-21 à 21:15. Tarif : – euros.

La famille c’est bien … de loin !Quand Janine, tout droit venue de la France méridionale, débarque à Paris chez Ghislaine (prononcez Guylaine s’il vous plaît !) la bobo-écolo, les situations cocasses et les malentendus fusent.Alors quand Janine s’invite à un dîner très important pour Ghislaine, le pire reste à venir.Mais ne vous fiez pas trop aux apparences… les situations peuvent vite se retourner.La confrontation de ces deux univers mène le public à un déferlement de rires.Les comédiennes s’en donnent à coeur joie dans cette comédie de Mohamed Bounouara (Les glandeurs nature).

LE JBK – CENTRE KDANCE 16 ALLEE DES CORDELIERS 31490 Leguevin 31