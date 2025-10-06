ARES 35 STRASBOURG – MMA – ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim

ARES 35 STRASBOURG – MMA – ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim dimanche 7 février 2027.

ARES 35 STRASBOURG – MMA Début : 2025-10-18 à 19:30. Tarif : – euros.

TICKETNET ORG PRÉSENTE : ARES 35ARES FC arrive à Strasbourg pour la première fois !Le samedi 18 octobre, vivez une grande première avec ARES 35 au Zénith de Strasbourg.Et pour cette édition exceptionnelle, le champion Baki défendra sa ceinture welterweight… chez lui, à domicile.Une ambiance de feu, des affrontements de haut niveau, un public survolté : le meilleur du MMA écrit une nouvelle page dans l’Est. Ne ratez pas cet événement historique.Réservez vos places dès maintenant

ZENITH EUROPE STRASBOURG 1 Allée du Zénith 67201 Eckbolsheim 67