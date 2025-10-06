FOREVER – NARBONNE ARENA Narbonne

FOREVER Début : 2027-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : FOREVER TRIBUTE TO MICHAEL JACKSONLe 25 juin 2009, le monde a perdu l’artiste POP le plus influent de tous les temps. Un départ inattendu qui a bouleversé la planète.MICHAEL JACKSON a laissé derrière lui un héritage bien plus grand que la musique.Son message et son amour pour la Terre et la nature sont aujourd’hui plus pertinents que jamais.Richard Walter Productions est fier de présenter en France : « FOREVER » LE SEUL SPECTACLE AU MONDE rendant hommage au ROI de la POP et approuvé par les membres de LA FAMILLE JACKSON : Joseph, Jermaine, Latoya.Un spectacle qui à déjà réuni plus d’1.000.000 de SPECTATEURS, dans de multiples pays tels que la France, le Danemark, la République Tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, la Suisse, Israël, le Mexique et bien plus encore… !FOREVER célèbre ses 15 ans sur scène et c’est une occasion unique de [re]vivre la musique de MICHAEL JACKSON qui a marqué à tout jamais l’histoire de la POP.Venez vibrer, danser et chanter avec les 20 artistes de FOREVER qui vous feront vivre une expérience fascinante et intense à travers les plus grands succès de MICHAEL JACKSON. Une mise en scène époustouflante qui captivera les fans et les admirateurs de son œuvre, toutes générations confonduesFOREVER, en tournée dans les plus grandes salles de France !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11