FOREVER NU CHEZ PAULETTE Pagney Derriere Barine

FOREVER NU Début : 2026-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.

FOREVER NU! – The British Ultimate Tribute Festival Tour 2026Après le succès de la première édition en septembre 2025, la tournée FOREVER NU! est de retour en France à l’automne 2026 avec 12 concerts exceptionnels à travers tout le territoire. L’affiche réunit quatre des meilleurs tributes britanniques dédiés aux icônes majeures des années 90 et 2000 :•SYSTEM OF A DOWN – par Chop Suey•SLIPKNOT – par Slip-NOT•MACHINE HEAD – par Machine ED-UK•PAPA ROACH – par Propa RoachSur scène, l’énergie brute, la rage et l’intensité émotionnelle qui ont marqué une génération reprennent vie à travers des performances fidèles, authentiques et immersives !

CHEZ PAULETTE 343 RUE REGINA KRICQ 54200 Pagney Derriere Barine 54