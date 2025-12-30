FOREVER NU SECRET PLACE St Jean De Vedas

FOREVER NU Début : 2026-10-25 à 19:00. Tarif : – euros.

Après le succès de la première édition en septembre 2025, la tournée FOREVER NU! est de retour en France à l’automne 2026 avec 12 concerts exceptionnels à travers tout le territoire. L’affiche réunit quatre des meilleurs tributes britanniques dédiés aux icônes majeures des années 90 et 2000 :SYSTEM OF A DOWN – par Chop SueySLIPKNOT – par Slip-NOTMACHINE HEAD – par Machine ED-UKPAPA ROACH – par Propa RoachSur scène, l’énergie brute, la rage et l’intensité émotionnelle qui ont marqué une génération reprennent vie à travers des performances fidèles, authentiques et immersives !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34