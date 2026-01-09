Forever Pavot + Vicky Veryno Ubu Rennes Mercredi 28 janvier, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 12€ carte Curieuse / 14€ réduit* / 17€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Forever Pavot + Vicky Veryno

Découvert par beaucoup à l’occasion de son passage aux **Trans Musicales 2014**, **Forever Pavot** est le projet mené par le compositeur Émile Sornin. Sa musique mêle pop psychédélique, rock progressif et musiques de films des ‘60s et ‘70s. Influencée par **Ennio Morricone, Francis Lai** ou **François De Roubaix**, elle se distingue par ses arrangements baroques, ses claviers millésimés et une ambiance cinématographique singulière, entre rêverie, humour et sophistication sonore. Dans son nouvel album Melchior, toujours chez Born Bad Records, l’artiste fait des allers-retours vers un rétrofutur antérieur, et s’invente un ami imaginaire (ou alter ego ?) robotique incarné par une voix vocodée et soutenu par des rythmes plus lourds qui fraient avec le hip hop. Un disque qui sera dévoilé fin novembre mais dont les deux premiers extraits laissent entendre la voix de la chanteuse **Lispector** (Trans Musicales 2012).

**Vicky Veryno : release party de son nouvel album**

En ouverture, nous retrouverons les compositions lumineuses de la chanteuse-guitariste **Vicky Veryno** (artiste accompagnée par Les Trans en 2022) qui oscillent entre l’intimité de l’acoustique et l’énergie de l’électrique. En toute liberté, l’artiste crée un univers où se croisent le folk romantique de **Nick Drake** et les élans psychédéliques chers à **King Gizzard & The Lizard Wizard.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T23:59:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/forever-pavot-1ere-partie

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



