Forever Young #5 Le Mans

Forever Young #5 Le Mans mardi 23 septembre 2025.

Forever Young #5

Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 13:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-23

Pour sa cinquième édition, Forever Young revient en coeur de ville et dans les quartiers du 23 au 27 septembre 2025.

Entièrement gratuit et ouvert à tous, cet évènement fait la part belle à la jeunesse de notre territoire. L’occasion de découvrir les initiatives, la créativité et l’engagement des jeunes à travers divers projets culturels ou sportifs. Des concerts, du multimédia, de la danse, du street art… il y en aura pour tous les goûts ! .

Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Forever Young #5 Le Mans a été mis à jour le 2025-08-11 par CDT72