Forever Young #5 Le Mans
Place de la République Le Mans Sarthe
Début : 2025-09-23 13:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-23
Pour sa cinquième édition, Forever Young revient en coeur de ville et dans les quartiers du 23 au 27 septembre 2025.
Entièrement gratuit et ouvert à tous, cet évènement fait la part belle à la jeunesse de notre territoire. L’occasion de découvrir les initiatives, la créativité et l’engagement des jeunes à travers divers projets culturels ou sportifs. Des concerts, du multimédia, de la danse, du street art… il y en aura pour tous les goûts ! .
