Forez Activités Chalmazel-Jeansagnière Loire

Collectif de moniteurs diplômés proposant une expérience complète VTT et sports cyclistes sur des itinéraires variés. Escalade, via corda et sports de grimpe pour prendre de la hauteur. Randonnées pédestres accompagnées, accessibles à tous.

https://www.forezactivites.fr/ +33 6 80 00 62 88

English : Forez Activités

A team of qualified instructors offering a complete experience: mountain biking and cycling sports on a variety of itineraries. Climbing, via corda and other climbing sports. Guided hikes, accessible to all.

Deutsch : Forez Activités

Kollektiv von diplomierten Betreuern, die eine umfassende Erfahrung anbieten: Mountainbiking und Radsport auf abwechslungsreichen Routen. Klettern, Via Corda und Klettersportarten, um an Höhe zu gewinnen. Begleitete Wanderungen für jedermann.

Italiano :

Un team di istruttori qualificati offre un’esperienza completa: mountain bike e ciclismo su diversi itinerari. Arrampicata, via corda e altri sport di arrampicata. Escursioni guidate, accessibili a tutti.

Español : Forez Activités

Un equipo de monitores cualificados que ofrece una experiencia completa: deportes de bicicleta de montaña y ciclismo en itinerarios variados. Escalada, vía corda y otros deportes de escalada. Paseos guiados, accesibles para todos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme