Forgé dans la nature : Exposition à MilleFeuilles Ateliers Millefeuilles Nantes mardi 9 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-09 09:00 – 12:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Inscrite dans le cadre de l’inauguration de l’œuvre de Barbara Earl Thomas au Parc du Grand-Blottereau, l’exposition Forgé dans la nature propose un regard croisé entre le travail de l’artiste et celui des résident.es des Ateliers MilleFeuilles. À travers une invitation à collaborer, l’exposition à MilleFeuilles met en lumière les significations multiples de la rencontre entre deux villes jumelées : Nantes et Seattle.Barbara Earl Thomas invite Nathalie Bekhouche, Nahomi Del Aguila, Evor, Adelaïde Gaudéchoux, Émilie Hirayama, Joséphine Javier, Romain Le Badezet et Julie MaquetExposition visible du 5 au 26 septembreVernissage le 4 septembre à partir de 18h30

Ateliers Millefeuilles Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 99 18 https://millefeuillesdecp.com/forge-dans-la-nature-exposition-a-millefeuilles/