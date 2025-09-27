Forge en fête Villeneuve-d’Ascq

Forge en fête Villeneuve-d’Ascq samedi 27 septembre 2025.

Forge en fête

143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Entre le marteau et l’enclume, des forgerons venus de toute l’Europe réaliseront sous vos yeux ébahis, de belles et grandes oeuvres. Un cracheur de feux de grande renommée fera également partie de la fête. (uniquement le dimanche)

* Atelier Zèle fer

* À 14h et 16h école d’antan. Revivez l’ école du 19ème siècle avec la

maîtresse ou le maître de l’école du village. À vos plumes et encriers ! à partir de 8 ans.

* À 14h30 et 16h30 découverte de l’école d’antan

Pour les plus petits, voyager au milieu des pupitres et découvrez l’école de vos anciens ! Pour les moins de 8 ans.

* À 11h et une heure avant la fermeture. Rendez-vous animaux Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme ! tout public.

* À 15h visites guidées du musée et rencontre avec nos villageois en costumes. Tout public

**Bonus le dimanche**

* À 11h, 14h ,15h30 et 17h Jonathan Vero, Artiste du feu et Cascadeur, double recordman mondial inscrit au Guinness book (Torche humaine) et actif à la télévision (incroyable talent). Ce cracheur de feu forgeron du XVIIIème siècle vous dévoilera ses flammes devant vos yeux ébahis !

143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Between the hammer and the anvil, blacksmiths from all over Europe will be creating great and beautiful works of art before your astonished eyes. A renowned fire-eater will also be part of the festivities (Sunday only)

* Atelier Zèle fer

* 2pm and 4pm: School of yesteryear. Relive 19th-century schooling with the

village school teacher. Pen and ink! Ages 8 and up.

* 2:30pm and 4:30pm: discover the school of yesteryear

For the little ones, travel among the desks and discover the school of your elders! For children under 8.

* At 11 a.m. and one hour before closing time. Animal Encounters: Join our villager on a tour of the farm animals!

* At 3pm: guided tours of the museum and meeting with our villagers in costume. Open to all

**Bonus on Sundays

* 11 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m. and 5 p.m.: Jonathan Vero, fire artist and stuntman, double Guinness Book world record-holder (Human Torch) and active on TV (Incredible Talent). This 18th-century fire-eater and blacksmith will reveal his flames before your astonished eyes!

German :

Zwischen Hammer und Amboss werden Schmiede aus ganz Europa vor Ihren staunenden Augen schöne und große Kunstwerke herstellen. Auch ein berühmter Feuerschlucker ist mit von der Partie (nur am Sonntag)

* Atelier Eisen-Eifer

* 14:00 und 16:00 Uhr: Schule von damals. Erleben Sie die Schule des 19. Jahrhunderts mit der

jahrhunderts. Die Lehrerin oder der Lehrer der Dorfschule. Feder und Tintenfass! Ab 8 Jahren.

* Um 14:30 und 16:30 Uhr: Entdeckung der alten Schule

Für die Kleinsten: Reisen Sie zwischen die Pulte und entdecken Sie die Schule Ihrer Altvorderen! Für Kinder unter 8 Jahren.

* Um 11 Uhr und eine Stunde vor Schließung. Treffpunkt Tiere: Begleiten Sie unseren Dorfbewohner zu den Tieren auf dem Bauernhof! für alle Altersgruppen.

* Um 15 Uhr: Führungen durch das Museum und Treffen mit unseren Dorfbewohnern in Kostümen. Für alle Altersgruppen

**Bonus am Sonntag**

* Um 11 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr: Jonathan Vero, Feuerkünstler und Stuntman, zweifacher Weltrekordhalter im Guinness-Buch (Menschliche Fackel) und aktiv im Fernsehen (Unglaubliches Talent). Dieser Feuerschlucker und Schmied aus dem 18. Jahrhundert wird Ihnen seine Flammen vor Ihren erstaunten Augen enthüllen!

Italiano :

Tra martello e incudine, fabbri provenienti da tutta Europa creeranno grandi e bellissime opere davanti ai vostri occhi stupiti. Anche un famoso mangiafuoco farà parte del divertimento. Ai festeggiamenti parteciperà anche un famoso mangiafuoco (solo domenica)

* Laboratorio di Zèle fer

* 14:00 e 16:00: Scuola di un tempo. Rivivete la scuola del XIX secolo con la

insegnante del villaggio. Preparate penne e calamai! A partire dagli 8 anni.

* 14.30 e 16.30: alla scoperta della scuola di un tempo

Per i più piccoli, viaggiate tra i banchi e scoprite la scuola dei vostri vecchi! Per i minori di 8 anni.

* Alle 11.00 e un’ora prima della chiusura. Incontrare gli animali: unisciti al nostro paesano per un tour degli animali della fattoria!

* Alle 15.00: visite guidate al museo e incontro con i nostri paesani in costume. Aperto a tutti

**Bonus la domenica

* Alle 11.00, 14.00, 15.30 e 17.00: Jonathan Vero, artista del fuoco e stuntman, detentore di un doppio record mondiale da Guinness (Torcia Umana) e attivo in televisione (Incredibile Talento). Questo mangiafuoco e fabbro del XVIII secolo rivelerà le sue fiamme davanti ai vostri occhi stupiti!

Espanol :

Entre martillo y yunque, herreros de toda Europa crearán grandes y bellas obras ante sus atónitos ojos. Un famoso tragafuegos también formará parte de la diversión. Un famoso tragafuegos también formará parte de las festividades (sólo el domingo)

* Taller de zèle fer

* 14:00 y 16:00: Escuela de antaño. Reviva la escuela del siglo XIX con el

maestra del pueblo. Para mayores de 8 años.

* 14.30 y 16.30 h: descubre la escuela de antaño

Para los más pequeños, ¡viaja entre los pupitres y descubre la escuela de tus mayores! Para menores de 8 años.

* A las 11 h y una hora antes del cierre. Conozca a los animales: ¡acompañe a nuestros aldeanos en un recorrido por los animales de la granja!

* A las 15 h: visitas guiadas por el museo y encuentro con nuestros aldeanos disfrazados. Abierto a todos

**Los domingos

* A las 11:00, 14:00, 15:30 y 17:00: Jonathan Vero, artista del fuego y doble de riesgo, doble récord Guinness (Antorcha humana) y activo en televisión (Talento increíble). Este tragafuegos y herrero del siglo XVIII revelará sus llamas ante sus atónitos ojos

