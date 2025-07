Forge médiévale Château de Montaner Montaner

Forge médiévale Château de Montaner Montaner lundi 4 août 2025.

Forge médiévale

Château de Montaner

Au cœur de la forêt, les marteaux du forgeron retentiront sur le métal rougeoyant. Pour ceux qui oseront s’approcher de la forge incandescente, démonstration et initiation à la forge seront au programme pour toute la famille !

Par la troupe « Forge de l’Osencame ».

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

In the heart of the forest, the blacksmith’s hammers will sound on the glowing metal. For those who dare to get close to the glowing forge, there will be a demonstration and introduction to blacksmithing for the whole family!

By the « Forge de l’Osencame » troupe.

German :

Im Herzen des Waldes werden die Hämmer des Schmieds auf glühendem Metall erklingen. Für diejenigen, die es wagen, sich der glühenden Schmiede zu nähern, stehen Vorführungen und Einführungen in die Schmiedekunst für die ganze Familie auf dem Programm!

Von der Gruppe « Forge de l’Osencame » (Schmiede der Osencame).

Italiano :

Nel cuore della foresta, i martelli del fabbro suoneranno sul metallo incandescente. Per coloro che oseranno avvicinarsi alla fucina incandescente, ci sarà una dimostrazione e un’introduzione al mestiere del fabbro per tutta la famiglia!

A cura della compagnia « Forge de l’Osencame ».

Espanol :

En el corazón del bosque, los martillos del herrero sonarán sobre el metal incandescente. Para los que se atrevan a acercarse a la fragua incandescente, habrá una demostración y una introducción a la herrería para toda la familia

A cargo de la compañía « Forge de l’Osencame ».

