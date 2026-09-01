Informations pratiques

Salmbach

Forge ouverte

44 rue Principale Salmbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, les forgerons façonnent le métal sous vos yeux et partagent leur expérience. Le sellier-bourrelier cous dévoile un artisanat aujourd’hui devenu rare et Titan vous fera découvrir le patrimoine de Salmbach en calèche. Buvette et restauration sur place.

Dans le cadre des journées du patrimoine, plongez dans l’unviers des forgerons d’autrefois. Les forgerons façonnent le métal sous vos yeux et partagent leur expérience. le cerclage traditionnel des roues en bois n’aura plus de secret pour vous. Le sellier-bourrelier vous dévoile un artisanat aujourd’hui devenu rare et Titan vous fera découvrir le patrimoine de Salmbach en calèche. Buvette et restauration sur place, sanglier à la broche (réservation conseillée) grillades et les traditionnels Apfelkiechle fait maison .

44 rue Principale Salmbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 48 52 53 forgeouverte.salmbach@gmail.com

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English :

As part of Heritage Days, blacksmiths will shape metal right before your eyes and share their expertise. The saddler will give you a glimpse into a craft that has become rare today, and Titan will take you on a horse-drawn carriage ride to explore Salmbach’s heritage. Refreshments and food available on site.

L’événement Forge ouverte Salmbach a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg