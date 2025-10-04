Forger le réel déjouer la forme Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Du 04/10 au 09/11/2025 le lundi de 11h à 18h. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-10-04

Exposition collective qui interroge la matière, la perception et les formes du réel. Entre équilibre et effondrement, fragilité et puissance, les artistes réuni·es explorent par le geste des actes de transformation.

Entre équilibre et effondrement, fragilité et puissance, les artistes réuni·es explorent par le geste des actes de transformation qui relient intimement les sens et le monde.





Le projet s’inspire de la figure d’Héphaïstos, dieu forgeron des marges et des ateliers. Forger, à partir d’une substance brute et composer à partir d’un réel contraint un corps, une mémoire, une perception singulière pour inventer d’autres formes.



L’exposition se concentre sur la matérialité et le geste comme langage. Chaque artiste engage son propre rapport à la matière, qu’il s’agisse de l’image, du bois, de l’argile ou du texte, et fait émerger un espace où l’expérience intime devient œuvre partagée.



AVEC



• Cédric Poulain — Photographe, inventeur de la noctographie, il transforme l’absence de lumière en territoire d’images et de toucher

• Dominique Grentzinger — Sculptrice, elle travaille l’argile comme une matière vivante, donnant forme à des présences monumentales et sensibles

• Marguerite Maréchal — Plasticienne, elle explore la colonne et les architectures du corps, entre maintien et effondrement

• Mathis Lepage — Peintre, ses traits spontanés et circulaires donnent vie à un bestiaire hybride, où chaque trait devient figure

• Régis Duprat — Artiste multidisciplinaire, ses sculptures en bois composent un univers peuplé de figures hybrides et singulières

• Samantha Pardon — Écrivaine et dramaturge, elle fait de l’écriture une traversée sensorielle et physique





Lieu Galerie la salle des machines .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Group exhibition questioning matter, perception and the forms of reality. Between balance and collapse, fragility and power, the artists explore acts of transformation through gesture.

German :

Eine Gruppenausstellung, die die Materie, die Wahrnehmung und die Formen des Realen hinterfragt. Zwischen Gleichgewicht und Zusammenbruch, Zerbrechlichkeit und Kraft erforschen die versammelten Künstlerinnen und Künstler durch ihre Gesten Akte der Transformation.

Italiano :

Una mostra collettiva che mette in discussione la materia, la percezione e le forme della realtà. Tra equilibrio e collasso, fragilità e potenza, gli artisti esplorano atti di trasformazione attraverso il gesto.

Espanol :

Una exposición colectiva que cuestiona la materia, la percepción y las formas de la realidad. Entre el equilibrio y el colapso, la fragilidad y el poder, los artistas exploran los actos de transformación a través del gesto.

