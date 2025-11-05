« FORINDUSTIRE » / DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE Agence Paris 19eme Laumiere Paris

« FORINDUSTIRE » / DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE Agence Paris 19eme Laumiere Paris mercredi 5 novembre 2025.

« FORINDUSTIRE » / DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE Mercredi 5 novembre, 12h30 Agence Paris 19eme Laumiere Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T12:30:00 – 2025-11-05T16:00:00

Fin : 2025-11-05T12:30:00 – 2025-11-05T16:00:00

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel ? Rejoignez -nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie : Cet atelier, en partenariat avec FORINDUSTRIE, vous permettra d’explorer des métiers passionnants, de comprendre les compétences recherchées dans ce secteur. Cet atelier comprend également : PRESENTATION DU GRAND DEFI : un moment fort à ne pas manquer Pendant la Semaine nationale de l’industrie (du 17 au 23 novembre), participez au Gran

Agence Paris 19eme Laumiere 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514734 »}]

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel ? 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie agroalimentaire