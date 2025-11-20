ForIndustrie 2025 En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ Marignane

ForIndustrie 2025 Jeudi 20 novembre, 10h30 En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:30:00 – 2025-11-20T12:00:00

Fin : 2025-11-20T10:30:00 – 2025-11-20T12:00:00

En tant que Grand Partenaire, Airbus Helicopters participe une nouvelle fois à l’aventure ForIndustrie.

Connectez-vous sur: https://www.forindustrie.fr/

« Pour Airbus Helicopters, l’industrie du futur est une réalité. Venez découvrir un environnement à la pointe de l’innovation et de la technologie où l’humain a toute sa place. Vous aussi, osez rejoindre les pionniers de l’aéronautique qui se réjouissent déjà de partager avec vous leur passion. »

Amandine FOSSARD, Directrice des Ressources Humaines, Airbus Helicopters France

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’orientation et d’avenir, co-construit par des industriels, l’Education Nationale et le réseau pour l’emploi.

Directement inspirée des jeux vidéos, la nouvelle saison 100% digitale de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire reste accessible toute l’année, même après la fin du Grand Défi !

En ligne (100% digital): https://www.forindustrie.fr/ marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.forindustrie.fr/ »}] [{« link »: « https://www.forindustrie.fr/ »}] https://www.forindustrie.fr/

ForIndustrie l’Univers Extraordinaire: venez découvrir Airbus Helicopters aéronautique airbus

ForIndustrie