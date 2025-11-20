FORINDUSTRIE 2025-LANCEMENT Agence TOULON CARNOT Toulon

FORINDUSTRIE 2025-LANCEMENT Jeudi 20 novembre, 12h30 Agence TOULON CARNOT Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T12:30:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T12:30:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Public(s) # Tout public Description Forindustrie 2025: « A la poursuite du docteur Deboulon ». C’est un métavers, tel un jeu vidéo. Il vous permet de découvrir de manière ludique et collaborative les opportunités d’emploi, les métiers et entreprises de l’industrie tel que pétrochimie, industrie agroalimentaire, nucléaire et bien d’autres encore. Bénéfice(s) Opportunité d’emploi

Au programme, constitution d’une équipe pour répondre à des quizz, relever ensemble des défis et rencontrer en live des

Agence TOULON CARNOT 83000 Toulon Toulon 83041 La Rode Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519031 »}]

