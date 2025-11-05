ForIndustrie 2025 : Présentation et constitution de l’équipe France Travail Ouest Provence ! Agence ISTRES Istres

ForIndustrie 2025 : Présentation et constitution de l’équipe France Travail Ouest Provence ! Mercredi 5 novembre, 10h00 Agence ISTRES Bouches-du-Rhône

REJOIGNEZ L’AVENTURE FORINDUSTRIE ! ForIndustrie, l’Univers Extraordinaire est un événement en ligne amusant et collaboratif qui vous permet de découvrir les métiers de l’industrie, partout en France ! Nous nous sommes servis des codes du jeu vidéo pour vous offrir une découverte des métiers la plus fun possible ! Notre objectif est de vous montrer l’industrie sous un nouveau jour, grâce à des technologies immersives !

Agence ISTRES 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

