Forindustrie Agence JOIGNY Joigny

Forindustrie Mercredi 19 novembre, 12h30 Agence JOIGNY Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T12:30:00 – 2025-11-19T15:00:00

Fin : 2025-11-19T12:30:00 – 2025-11-19T15:00:00

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique, accessible depuis le web, qui fait découvrir de manière ludique et collaborative les métiers de l’industrie. Forindustrie, est une plateforme digitale en 3D temps réel qui change le visage de l’industrie pour vous accompagner dans vos choix d’orientation. L’ambition est de vous inspirer et de vous permettre de se projeter dans des secteurs industriels variés, en recherche permanente de talents !

Animation à distance par notre équipe

Agence JOIGNY 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne – Franche-Comté

