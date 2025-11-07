Forindustrie Agence LISIEUX Lisieux

Forindustrie Vendredi 7 novembre, 08h00 Agence LISIEUX Calvados

Début : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00

Fin : 2025-11-07T08:00:00 – 2025-11-07T10:00:00

Venez découvrir les métiers de l’industrie de manière ludique et immersive au travers de la plateforme Forindustrie. Cette initiative a pour ambition de combattre les idées reçues et de parler des enjeux de l’industrie de demain avec des informations interactives et variées. Vous êtes en quête d’informations ou d’orientation, on vous explique tout le 07.11.2025.

Présentation de Forindustrie et de son déroulé. Inscription pour la participation à l’expérience immersive.

Agence LISIEUX 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandy

Venez découvrir les métiers de l’industrie de manière ludique et immersive au travers de la plateforme Forindustrie. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution