FORINDUSTRIE Brive-la-Gaillarde – Agence BRIVE LA MARQUISIE Brive-la-Gaillarde

FORINDUSTRIE Mercredi 5 novembre, 09h00 Brive-la-Gaillarde – Agence BRIVE LA MARQUISIE Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T09:00:00+01:00 – 2025-11-05T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T09:00:00+01:00 – 2025-11-05T10:00:00+01:00

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil immersif, interactif et collaboratif qui se présente comme un jeu vidéo mais dont l’objectif est pédagogique : il s’agit de faire découvrir l’univers de l’industrie aux demandeurs d’emploi. La carte de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire permet de comprendre les différents métiers existants à l’aide de vidéos et de rencontres avec des professionnels spécialement conçues pour l’événement. Une manière ludique de découvrir les métiers d’avenir,

Brive-la-Gaillarde – Agence BRIVE LA MARQUISIE 19100 Brive-la-Gaillarde Corrèze Nouvelle-Aquitaine

