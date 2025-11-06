FORINDUSTRIE – Découverte du secteur Agence Cachan Cachan

FORINDUSTRIE – Découverte du secteur Agence Cachan Cachan jeudi 6 novembre 2025.

FORINDUSTRIE – Découverte du secteur Jeudi 6 novembre, 13h00 Agence Cachan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Fin : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Réunion d’information sur le secteur de l’industrie pour : *Découvrir les sites industriels franciliens à travers des vidéos immersives et des visites virtuelles *Échanger en direct avec des professionnels de la région lors de webinaires ou animations spécifiques *Explorer des contenus mettant en lumière les filières industrielles franciliennes.

Agence Cachan 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514714 »}]

Réunion d’information sur le secteur de l’industrie pour : *Découvrir les sites industriels franciliens à travers des vidéos immersives et des visites virtuelles *Échanger en direct avec des professio La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution