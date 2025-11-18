FORINDUSTRIE : Découvrez l’industrie de façon ludique et immersive ! Agence Les Mureaux Les Mureaux

FORINDUSTRIE : Découvrez l’industrie de façon ludique et immersive ! Agence Les Mureaux Les Mureaux mardi 18 novembre 2025.

Début : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T14:30:00

Fin : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T14:30:00

Nous vous proposons de participer à une réunion d’information en ligne consacrée à la découverte des métiers de l’industrie. L’objectif de ce webinaire est de vous de vous faire découvrir une plateforme en ligne innovante, conçue comme un véritable jeu vidéo, qui vous permettra de découvrir les métiers industriels de façon ludique et immersive.

Présentation de la plateforme FORINDUSTRIE Inscription au « Grand défi » pour les personnes intéressées

Agence Les Mureaux 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Ile-de-France

