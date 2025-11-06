FORINDUSTRIE : Découvrez l’industrie de façon ludique et immersive ! Agence Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie

FORINDUSTRIE : Découvrez l’industrie de façon ludique et immersive ! Jeudi 6 novembre, 13h00 Agence Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T15:00:00

Nous vous proposons de participer à une réunion d’information consacrée au secteur de l’industrie. Lors de cet échange, nous aborderons les métiers qui recrutent actuellement dans l’industrie, les avantages et perspectives qu’offre ce secteur, et les différentes opportunités professionnelles accessibles. L’objectif de cet atelier est de vous de vous faire découvrir une plateforme en ligne innovante, conçue comme un véritable jeu vidéo, qui vous permettra de découvrir les métiers industriels de f

Agence Mantes-la-Jolie 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/503473 »}]

