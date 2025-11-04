FORINDUSTRIE : Découvrez l’industrie de façon ludique et immersive ! Agence Poissy Poissy

FORINDUSTRIE : Découvrez l'industrie de façon ludique et immersive ! Mardi 4 novembre, 13h00 Agence Poissy Yvelines

Nous vous proposons de participer à une réunion d’information découverte des métiers du secteur de l’industrie Lors de cet échange, nous aborderons les métiers qui recrutent actuellement dans l’industrie, les avantages et perspectives qu’offre ce secteur, et les différentes opportunités professionnelles accessibles. Nous vous présenterons également une plateforme en ligne innovante, conçue comme un véritable jeu vidéo, qui vous permettra de découvrir une multitude métiers par le biais du secteur

Agence Poissy 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Ile-de-France

