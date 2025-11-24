FORINDUSTRIE : Grand Défi 2025 Lundi 24 novembre, 00h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T00:00:00+01:00 – 2025-11-24T23:59:00+01:00

Fin : 2025-11-24T00:00:00+01:00 – 2025-11-24T23:59:00+01:00

Directement inspirée des jeux vidéos, la nouvelle saison 100% digitale de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire reste accessible toute l’année, même après la fin du Grand Défi !

Cette initiative unique a pour ambition de combattre les idées reçues et de parler des vrais enjeux de l’industrie de demain et de ses métiers, avec des infos interactives variées (quiz, vidéos métiers, rencontres avec des intervenants professionnels).

À la clé : des prix pour les meilleurs groupes participants et des visites de sites offertes par des industriels partout en France.

Quiz, exploration, chasse aux coqs d’or… chaque défi relevé augmente vos connaissances de l’industrie et vous rapporte des points.

Que vous soyez une classe de collégiens, de lycéens, d’études supérieures ou un groupe de demandeurs d’emploi, plus vous êtes curieux, plus vous avez de chances de remporter le Grand Défi Forindustrie, l’Univers Extraordinaire 2025 !

[{« type »: « link », « value »: « https://univers.forindustrie.fr/plateforme/candidat-inscription »}] https://www.forindustrie.fr/

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’orientation et d’avenir. forindustrie industrie

FORINDUSTRIE