ForIndustrie: Imaginez un Univers Extraordinaire où la magie de l’industrie prend vie ! Agence BRIGNOLES Brignoles

ForIndustrie: Imaginez un Univers Extraordinaire où la magie de l’industrie prend vie ! Agence BRIGNOLES Brignoles jeudi 13 novembre 2025.

ForIndustrie: Imaginez un Univers Extraordinaire où la magie de l’industrie prend vie ! Jeudi 13 novembre, 09h00 Agence BRIGNOLES Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Evénement innovant qui met en lumière la richesse des métiers de l’industrie à travers des mini vidéos captivantes de 1 à 2 minutes. Chaque vidéo dévoile des métiers au sein des entreprises, suivie de quiz qui vous feront gagner des points ! Inspiré des jeux vidéo, la nouvelle saison 100% digitale de For Industrie 2025 est accessible toute l’année, même après la fin du Grand Défi. Ne manquez pas cette aventure unique et rendez-vous sur forindustrie.fr pour plus d’informations.

Du 17 novembre au

Agence BRIGNOLES 83170 Brignoles Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521069 »}]

Evénement innovant qui met en lumière la richesse des métiers de l’industrie à travers des mini vidéos captivantes de 1 à 2 minutes. La semaine de l’industrie Se préparer